Temptation Island 9 | l’opinione di Chia sull’ultima puntata

(Di mercoledì 28 luglio 2021) “No, scusate, interrompete! Non ho capito il gioco… E’ un gioco nuovo? Gelato?” (cit.) Per ben otto edizioni di(a cui si aggiungono le due Vip) siamo stati abituati a tentatrici come Giulia Cerini che, finché stanno nel villaggio, si calano perfettamente nella parte e si impegnano a portare a casa la pagnotta anche a costo di sacrificarsi limonando controvoglia disagiati random (ciao, Tommà!), ma una volta fuori se li scrollano rapidamente di dosso con astuzia, facendo pure quelle deluse perché “anche se mi dicevi il contrario, io me lo sentivo dentro che non potevo fidarmi!“. Eravamo avvezzi a tentatori come Davide Basolo, che fino ...