Temptation Island 9 chiude col botto | ecco come sono andati gli ascolti dell’ultima puntata!

(Di mercoledì 28 luglio 2021) Ieri sera è andata in onda il sesto e ultimo appuntamento della nona edizione di. Il docu – reality estivo ha mostrato i falò conclusivi delle ultime coppie rimaste, Manuela Carriero e Stefano Sirena, Natascia Zagato e Alessio Tanoni. A fine serata Filippo Bisciglia ha incontrato i protagonisti di questa edizione un mese dopo le registrazioni, per capire se erano avvenuti dei cambiamenti. L’ultima puntata andata in onda ieri sera ha registrato 3.694.000 telespettatori collegati, con uno share del 27,4%. Il docu reality si conferma una garanzia in termini di ascolto. La prima puntata diaveva totalizzato ...