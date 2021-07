«Temptation Island 2021» | cos’è successo durante la finale

Leggi su vanityfair

(Di mercoledì 28 luglio 2021) «Mi sento una mer*a, però sono felice». Le parole di Manuela, capitolata nell’ultima puntata di Temptation Island tra le braccia di Luciano, basterebbero a riassumere quanto successo a tre fra le sei coppie partite a giugno per la Sardegna. Manuela, che al falò di confronto si è alterata tanto da passare alle vie fisiche, prendendo a sberle il fidanzato, Stefano, non è stata la sola che abbia ceduto alle lusinghe di un tentatore. E «L’e poi», la parte che ogni finale dedica a spiegare cosa sia successo a fidanzati e fidanzati un mese dopo il termine delle riprese, ne ha dato conferma. Manuela si è presentata al confronto post falò insieme a Luciano, ammettendo candidamente «Ci sentiamo come due fidanzati»: il principe e la principessa di cui gli ultimi video hanno raccontato. Stefano, uomo convinto che la virilità passi per il rifiuto categorico a svolgere mansioni domestiche, ha fatto spallucce, dicendo altrettanto candidamente di aver preso a frequentare la single Federica. Cosa, questa, fatta anche da Jessica e Alessandro.