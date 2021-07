«Temptation Island 2021»: cosa ci ha convinto (e cosa no) di questa edizione (Di mercoledì 28 luglio 2021) Che l’ultima edizione di Temptation Island, la numero dieci, sia stata l’ennesimo successo in termini di ascolti è fuori discussione (la penultima puntata, andata in onda su Canale 5 il 26 luglio, ha totalizzato il 23.7% di share), tuttavia è logico chiedersi se il contenuto, che si ripete pressoché identico ogni anno, stia iniziando a manifestare qualche segno di cedimento mettendo a dura prova la fedeltà degli spettatori più affezionati che, nonostante tifino per questa o quell’altra coppia, si trovano ad assistere alla stessa escalation che il programma ci ha sempre proposto: gli scatti d’ira degli uomini nel Pinnettu, l’avvicinamento alle single, i lacrimoni al falò di confronto, gli epiteti dispregiativi come «fai schifo» ripetuti come se fossero un’antica litania e, quasi sempre, il perdono che giunge puntuale all’ultima puntata, quella che vede Filippo Bisciglia rincontrare i fidanzati un mese dopo la fine delle registrazioni. Leggi su vanityfair (Di mercoledì 28 luglio 2021) Che l’ultima edizione di Temptation Island, la numero dieci, sia stata l’ennesimo successo in termini di ascolti è fuori discussione (la penultima puntata, andata in onda su Canale 5 il 26 luglio, ha totalizzato il 23.7% di share), tuttavia è logico chiedersi se il contenuto, che si ripete pressoché identico ogni anno, stia iniziando a manifestare qualche segno di cedimento mettendo a dura prova la fedeltà degli spettatori più affezionati che, nonostante tifino per questa o quell’altra coppia, si trovano ad assistere alla stessa escalation che il programma ci ha sempre proposto: gli scatti d’ira degli uomini nel Pinnettu, l’avvicinamento alle single, i lacrimoni al falò di confronto, gli epiteti dispregiativi come «fai schifo» ripetuti come se fossero un’antica litania e, quasi sempre, il perdono che giunge puntuale all’ultima puntata, quella che vede Filippo Bisciglia rincontrare i fidanzati un mese dopo la fine delle registrazioni.

