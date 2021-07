Tempesta d’Amore, anticipazioni oggi 28 luglio: il trionfo di Alfons (Di mercoledì 28 luglio 2021) anticipazioni della puntata mercoledì 28 luglio di Tempesta d’Amore, la soap bavarese arrivata alla sua diciassettesima stagione. Sempre al centro delle storie, degli intrighi e delle tragedie l’hotel a cinque stelle: il Fusternhof. Oltre alle macchinazioni di Ariane, in questa stagione ci saranno due nuovi protagonisti: Vogt e Maja von Thalheim. Che accadrà oggi? Alfons riesce nell’impresa e ottiene la medaglia che desiderava tanto. Tempesta d’Amore va in Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di mercoledì 28 luglio 2021)della puntata mercoledì 28di, la soap bavarese arrivata alla sua diciassettesima stagione. Sempre al centro delle storie, degli intrighi e delle tragedie l’hotel a cinque stelle: il Fusternhof. Oltre alle macchinazioni di Ariane, in questa stagione ci saranno due nuovi protagonisti: Vogt e Maja von Thalheim. Che accadràriesce nell’impresa e ottiene la medaglia che desiderava tanto.va in Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

exiledbiatch : oggi mi sono vista tempesta d'amore mentre cenavo, mi sa che è colpa mia - seorriso : Secondo me Luciana guarda troppo Centovetrine o Tempesta d’amore #Temptationsisland - kingofthecldx : Giuro, mi sembra di star guardando tempesta d’amore #TemptationIsland - LinkaTv : E' iniziato Tempesta d'amore - PRIMA TV su #retequattro Clicca qui per classifica tweet: - wishingstar94 : Che bello #Brooklyn! Non l'avevo mai visto! Dovrei fare così anche io, andare via, ma non ce la faccio. Comunque la… -

Ultime Notizie dalla rete : Tempesta d’Amore “Tempesta d’Amore”, le anticipazioni: un romantico bacio in ascensore Tv Sorrisi e Canzoni