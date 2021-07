Tam-tam impazzito subito dopo l' ultima gara Federica Pellegrini? Poltronissima | dove la ritroveremo

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 28 luglio 2021) "Non voglio piangere, te lo dico già", commenta così unavisibilmente emozionata, la conquista della sua quinta finale dei giochi Olimpici, quelli di Tolyo 2020. Ai microfoni di Raisport, la nuotatrice azzurra si è poi lasciata andare alle emozioni della stagione trascorsa, in vista di quella che sarà la suafinale, come lei stessa ha annunciato. "È giusto così, tra qualche giorno farò 33 anni e penso sia il momento più giusto (per concludere ndr.)", dice. "È stato un viaggio incredibile - aggiunge -. Bellissimo e difficile, sono fiera di me, di come sono cresciuta e della donna che ...