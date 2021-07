Sydney prolunga il lockdown | si può uscire solo per fare sport

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Sydney prolunga

askanews

La gente fa jogging vicino alla famosa spiaggia Bondi Beach a, altre persone si sottopongono al test in un drive - in, ma la più grande città australiana (oltre 5 milioni di abitanti)le restrizioni anti - Covid per almeno altre 4 settimane. Le ...Gli abitanti dipossono uscire solo per acquistare i beni essenziali, per motivi di salute, di attività fisica o andare al lavoro se necessario ma le scuole sono chiuse e a tutti si raccomanda ...Roma, 28 lug. (askanews) - La gente fa jogging vicino alla famosa spiaggia Bondi Beach a Sydney, altre persone si sottopongono al test in un ...La città sarebbe dovuta ritornare alla normalità il 30 luglio, tra pochi giorni, ma le restrizioni per il covid19 resteranno fino al prossimo 28 agosto ...