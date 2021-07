Svolta sulla morte dell’attore De Rienzo. La Procura di Roma ha arrestato il pusher che gli ha venduto l’eroina (Di mercoledì 28 luglio 2021) Svolta sulla morte dell’attore Libero De Rienzo. Dopo un’inchiesta lampo, la Procura di Roma arresta il pusher accusato di aver venduto l’eroina al volto noto della televisione. Stando a quanto si apprende, il fermato è un cittadino del Gambia. L’indagine nasce dal ritrovamento del corpo dell’attore, nella cui casa sono state trovate tracce del pericoloso stupefacente. Da quel momento è iniziata una immediata attività d’indagine che ha analizzato la sfera relazionale dell’attore. Senza ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 28 luglio 2021)Libero De. Dopo un’inchiesta lampo, ladiarresta ilaccusato di averal volto noto della televisione. Stando a quanto si apprende, il fermato è un cittadino del Gambia. L’indagine nasce dal ritrovamento del corpo, nella cui casa sono state trovate tracce del pericoloso stupefacente. Da quel momento è iniziata una immediata attività d’indagine che ha analizzato la sfera relazionale. Senza ...

Advertising

CGalezzi : RT @OGiannino: Caro min. Brunetta: tantI annunci su svolta del merito nella PA, ma atto d'indirizzo per rinnovo contratto 430mila dipendent… - SirJohn2024 : RT @OGiannino: Caro min. Brunetta: tantI annunci su svolta del merito nella PA, ma atto d'indirizzo per rinnovo contratto 430mila dipendent… - mikid67 : RT @OGiannino: Caro min. Brunetta: tantI annunci su svolta del merito nella PA, ma atto d'indirizzo per rinnovo contratto 430mila dipendent… - PeloRoberto : RT @OGiannino: Caro min. Brunetta: tantI annunci su svolta del merito nella PA, ma atto d'indirizzo per rinnovo contratto 430mila dipendent… - Inviaggio65 : RT @OGiannino: Caro min. Brunetta: tantI annunci su svolta del merito nella PA, ma atto d'indirizzo per rinnovo contratto 430mila dipendent… -