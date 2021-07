SUPERQUARK | TERZA PUNTATA | LA FORZA DEL SOLE | L’AGRICOLTURA SOSTENIBILE E LE ROVINE DI OSTIA ANTICA

Leggi su bubinoblog

(Di mercoledì 28 luglio 2021) E’ ilil protagonista delladi, in onda questa sera alle 21.25 su Rai1. Il documentario naturalistico della BBC tratto dalla serie “Un pianeta perfetto” descrive lacosmica dell’astro che è all’origine di tutte le forme di vita presenti sulla terra. Alberto Angela, inoltre, accompagnerà i telespettatori tra lediper raccontare come vivevano i suoi abitanti, mentre Barbara Gallavotti e Daniela Franco spiegheranno cosa sono e come funzionano gli anticorpi monoclonali, i farmaci che potrebbero ...