Superenalotto, è festa per i 4 Stella. Continua la caccia al 6 milionario (Di mercoledì 28 luglio 2021) Nel concorso del Superenalotto del 27 luglio è festa grande per due vincitori che hanno portato a casa un premio importante con il 4 Stella Nel concorso del 27 luglio del Superenalotto tante le sorprese per i giocatori di tutta Italia. Che hanno sperato sino al momento dell’estrazione di poter arrivare al sei milionario. Che L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di mercoledì 28 luglio 2021) Nel concorso deldel 27 luglio ègrande per due vincitori che hanno portato a casa un premio importante con il 4Nel concorso del 27 luglio deltante le sorprese per i giocatori di tutta Italia. Che hanno sperato sino al momento dell’estrazione di poter arrivare al sei. Che L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

MarekNapoli : RT @napolimagazine: SUPERENALOTTO - Campania in festa: a Napoli centrato un '5' da 12mila euro - susydigennaro : RT @napolimagazine: SUPERENALOTTO - Campania in festa: a Napoli centrato un '5' da 12mila euro - petrazzuolo : RT @napolimagazine: SUPERENALOTTO - Campania in festa: a Napoli centrato un '5' da 12mila euro - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SUPERENALOTTO - Campania in festa: a Napoli centrato un '5' da 12mila euro - apetrazzuolo : SUPERENALOTTO - Campania in festa: a Napoli centrato un '5' da 12mila euro -