Suicidio Giuseppe De Donno, trovato impiccato. Indiscrezioni: lo schiaffo sul Covid che non ha superato (Di mercoledì 28 luglio 2021) Un colpo dritto nello stomaco, il Suicidio di Giuseppe De Donno, ex primario del Carlo Poma di Mantova, l'uomo che aveva spinto per la cura del plasma iperimmune contro il coronavirus. Si è ucciso impiccandosi, a 54 anni, dopo che da qualche settimana faceva il medico di base a Porto Mantovano. Ovvio lo choc dei colleghi medici e dei pazienti. De Donno è stato trovato nella sua abitazione di Curtatone, alle porte di Mantova, e subito è scattato l'allarme. Sul posto si sono precipitati i carabinieri di Mantova e il 118: tutto inutile. Ora la salma si trova alle camere mortuarie dell'ospedale di ...

