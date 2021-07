Subito politiche attive per incentivare le aziende che riciclano (Di mercoledì 28 luglio 2021) (di Walter Regis) L’Italia può guardare con ottimismo e fiducia alla sfida che l’Unione Europea pone per i nuovi obiettivi di riciclo meccanico delle plastiche. Da Bruxelles, infatti, sono arrivate indicazioni precise: ogni Paese deve riciclare i rifiuti di imballaggio in plastica pari o superiore al 50% rispetto all’immesso nel 2025 e del 55% nel 2030, mentre i contenitori per liquidi fino a 3 litri devo contenere plastica riciclati pari al 25% al 2025 e del 30% al 2030. Eppure, a livello nazionale, ancora non si riscontrano politiche attive per promuovere e incentivare le aziende che riciclano o ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 28 luglio 2021) (di Walter Regis) L’Italia può guardare con ottimismo e fiducia alla sfida che l’Unione Europea pone per i nuovi obiettivi di riciclo meccanico delle plastiche. Da Bruxelles, infatti, sono arrivate indicazioni precise: ogni Paese deve riciclare i rifiuti di imballaggio in plastica pari o superiore al 50% rispetto all’immesso nel 2025 e del 55% nel 2030, mentre i contenitori per liquidi fino a 3 litri devo contenere plastica riciclati pari al 25% al 2025 e del 30% al 2030. Eppure, a livello nazionale, ancora non si riscontranoper promuovere elecheo ...

