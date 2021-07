Su vaccini e controllo | l’antitodo è nella politica e nel conflitto sociale

Leggi su ilmanifesto

(Di mercoledì 28 luglio 2021) Chi sono oggi i cittadini più sacrificati e minacciatipandemia? I liberi pensatori che non vogliono sottomettersi a pratiche che definiscono «sovietiche» quali il Green pass? Come fanno intendere Massimo Cacciari e Giorgio Agambenloro lettera in difesa dei diritti violati dalle decisioni governative,o i malati, alcuni dei quali, con percentuali che variano ma restano comunque instabili, diventano deceduti? La domanda mi pare inevasa nel dibattito, soprattutto a sinistra. I tremori dei sindacati, dinanzi alla prospettiva di vaccinazioni … Continua L'articolo proviene da il manifesto.