Stefano De Martino si sposa? La verità

Leggi su solodonna

(Di mercoledì 28 luglio 2021) Fiammetta Cicogna eDesi sono divertiti a mostrare alcuni retroscena del loro “matrimonio”. Nelle storie Instagram dei due, sono apparsi dei video in cui l’outfit è chiaramente da quasi sposi. No,Dee Fiammetta Cicogna non hanno tenuto una relazione completamente nascosta per poi uscire allo scoperto solo nel momento del matrimonio. Sarebbe stata una trovata molto particolare e divertente, ma abbastanza impossibile Articolo completo: dal blog SoloDonna