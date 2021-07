Stefano De Martino e Fiammetta Cicogna | si sono sposati in segreto? Ecco le foto che lo proverebbero

(Di mercoledì 28 luglio 2021)Dedebutta nel mondo della recitazione. L'ex ballerino di 'Amici', prestato in questi giorni alla direzione d'orchestra, è al Castello di San Giorgio Canavese (Torino) per girare il suo primo film da protagonista che si intitola 'Il giorno più bello'. Nel cast anche Luca Bizzarri, Paolo Kessisoglu, Violante Placido e Lodo Guenzi de Lo Stato Sociale. L'ex giudice del talent show di Maria De Filippi, qualche giorno fa, ha annunciato che presto prenderà parte a un film alla Bct, il Festival del cinema e della tv di Benevento: Farò un film. Finora mi hanno sempre offerto ruoli simili a quello che. Qui invece cercherò ...

Advertising

gossipblogit : Stefano De Martino sposa Fiammetta Cicogna? La verità (foto e video) - Angi_CanYaman : In edicola dal 4 Agosto insieme con 'Chi' troverete anche 'TV Sorrisi e Canzoni' e l'allegato 'Icone' dedicato agli… - 99per100 : RT @99per100: #ILPIÙGRANDEDITUTTI #THEGREATESTFALL DANZA ?????? Vota, RT e fai votare il più grande BALLERINO di tutti i tempi SEMIFINALE??? Sc… - LaMammaN1 : - infoitcultura : Stefano De Martino si racconta: “Ecco perché ho lasciato la danza” -

Ultime Notizie dalla rete : Stefano Martino

... ma la conduttrice di Canale 5 ha anche permesso ha molti talenti di emergere nel corso degli anni: Emma, Alessandra Amoroso, Kledi, Sangiovanni e Giulia Stabile,Dee molti altri. ...Di recente si sono sono diffuse voci in merito a una sua frequentazione conDe, anche se non è arrivata una conferma ufficiale in merito alla loro relazione. Tuttavia alcuni indizi ...Stefano De Martino sposa Fiammetta Cicogna nel suo primo film da protagonista che porta per titolo Il giorno più bello (foto e video) ...Mara Venier ha scritto una lettera indirizzata all’amica e collega Maria De Filippi, facendo anche una rivelazione sulla relazione tra quest’ultima e Maurizio Costanzo.