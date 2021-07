Stato di emergenza, nuove proroghe patente e foglio rosa: si va al 2022 (Di mercoledì 28 luglio 2021) Con l’estensione dello Stato d’emergenza fino al 31 dicembre 2021, vengono prorogate anche le scadenze dei titoli abilitativi alla guida (fogli rosa, CQC e rinnovi patente). Queste ultime, attualmente, avevano la scandeza fissata al 29 ottobre 2021. Ma con il prolungamento dello Stato d’emergenza al 31 dicembre, le tempistiche verranno ulteriormente prolungate. Decreto in arrivo Al momento non si hanno dettagli ulteriori, ma l’ennesima proroga è pressoché certa e verrà certificata tramite apposito decreto. Darà una mano nella gestione dei molti arretrati, che in alcune zone d’Italia non ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 28 luglio 2021) Con l’estensione dellod’fino al 31 dicembre 2021, vengono prorogate anche le scadenze dei titoli abilitativi alla guida (fogli, CQC e rinnovi). Queste ultime, attualmente, avevano la scandeza fissata al 29 ottobre 2021. Ma con il prolungamento dellod’al 31 dicembre, le tempistiche verranno ulteriormente prolungate. Decreto in arrivo Al momento non si hanno dettagli ulteriori, ma l’ennesima proroga è pressoché certa e verrà certificata tramite apposito decreto. Darà una mano nella gestione dei molti arretrati, che in alcune zone d’Italia non ...

