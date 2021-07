Sportitalia | Romero | non solo Tottenham Scende in campo il Barcellona!

(Di mercoledì 28 luglio 2021) Cristianpuò lasciare presto l’Atalanta. E ricordiamo che il club di Percassi può andare sempre su Demiral, in uscita dalla Juve. Suc’è il, ma come svelato da Gianluigi Longari perè sceso inanche il Barcellona, già interessato alle prestazioni dello specialista argentino. Ilovviamente resta in corsa, ma il Barcellona è una conferma rispetto a quanto raccontato già diversi giorni fa. E sarebbe una soluzione che avrebbe il gradimento sia di Messi che ovviamente dello stessoche ha vinto recentemente la Copa ...

Advertising

Gabri_Juventus : Il Barça ha intenzioni serie per Romero, è il primo obiettivo per la difesa. Il Tottenham rimane ottimista sulla tr… - Emanuel70123144 : RT @girpell: Frabotta all'Atalanta è saltato al momento delle firme perché la Juventus ha chiesto 15mln. Il club bianconero ha capito di av… - girpell : Frabotta all'Atalanta è saltato al momento delle firme perché la Juventus ha chiesto 15mln. Il club bianconero ha c… - flamanc24 : RT @InsiderLazio: #Calori a Sportitalia : Vedrete Luka #Romero che calciatore è! #sslazio #lazio - msg_emanuele : RT @InsiderLazio: #Calori a Sportitalia : Vedrete Luka #Romero che calciatore è! #sslazio #lazio -

Ultime Notizie dalla rete : Sportitalia Romero

Calcio Atalanta

Calciomercato Atalanta: il Barcellona piomba su Cristian. Presentata la prima offerta al club bergamasco Non c'è solo il Tottenham di Fabio Paratici su Cristiano. Secondo, l'ex Juventus sarebbe un obiettivo più che concreto del Barcellona che in giornata avrebbe presentato la prima proposta ufficiale all'Atalanta. Il destino dell'argentino, ...... Marusic, Kamenovic, Vavro, Durmisi, Fares, Cataldi, Akpa Akpro, Bertini,, Escalante, Shehu,,...la partita in TV e streaming L'incontro amichevole Lazio - Padova sarà trasmesso su(...Inizia il nostro calciomercato live di oggi, 28 luglio 2021. Un altro giorno di calde trattative in cui dovrebbero arrivare ufficialità.Calciomercato Atalanta: il Barcellona piomba su Cristian Romero. Presentata la prima offerta al club bergamasco Non c’è solo il Tottenham di Fabio Paratici su Cristiano Romero. Secondo Sportitalia, l’ ...