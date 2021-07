Sport management e marketing di eventi sportivi “sostenibili”: opportunità per studenti Unibg (Di mercoledì 28 luglio 2021) La Summer & Winter School SportOUR – Sport management & marketing degli eventi Sportivi per un turismo sostenibile è un progetto di Fassi Gru SpA, coordinato da Confindustria Bergamo e realizzato da SdM – Scuola di Alta Formazione dell’Università degli Studi di Bergamo insieme a Servizi Confindustria Bergamo. Si tratta di un innovativo percorso di medio periodo che verte sulle tematiche della gestione degli eventi Sportivi, soddisfacendo plurime esigenze di formare competenze attraverso percorsi fruibili in particolare agli ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 28 luglio 2021) La Summer & Winter SchoolOUR –degliivi per un turismo sostenibile è un progetto di Fassi Gru SpA, coordinato da Confindustria Bergamo e realizzato da SdM – Scuola di Alta Formazione dell’Università degli Studi di Bergamo insieme a Servizi Confindustria Bergamo. Si tratta di un innovativo percorso di medio periodo che verte sulle tematiche della gestione degliivi, soddisfacendo plurime esigenze di formare competenze attraverso percorsi fruibili in particolare agli ...

Advertising

Cucciolina96251 : RT @tabellamercatob: Prima ufficialità #Calciomercato odierna Da #SerieA a #SerieB Il portiere '03 della #Fiorentina #Primavera Tommaso Lu… - tabellamercatob : Prima ufficialità #Calciomercato odierna Da #SerieA a #SerieB Il portiere '03 della #Fiorentina #Primavera Tommaso… - CaputoItalo : SNL SPORT NEWS AND LAW: Lo sport va in scena. Filosofia e management degli... - stefanodonno75 : SNL SPORT NEWS AND LAW: Lo sport va in scena. Filosofia e management degli... - AlertVirus : RT @SporteSaluteSpA: Passione, conoscenza e competenza sono la base per poter lavorare nel mondo dello sport. Scopri tutte le novità sul C… -