Sparatoria in California durante la proiezione de La notte del giudizio per sempre | un morto e un ferito grave

Una sparatoria in un cinema di Corona, California, durante la proiezione de La notte del giudizio per sempre avrebbe lasciato a terra una giovane donna, morta poco dopo, e un uomo gravemente ferito. Una donna di 18 anni è morta e un ragazzo di 19 anni è ferito gravemente in seguito a una sparatoria in un cinema della California, The Regal Edwards Corona Crossings RPX, in cui si proiettava l'horror seriale La notte del giudizio per sempre.

