Sostegno economico alle famiglie sarde, question time con il ministro Franco (Di mercoledì 28 luglio 2021) ROMA – Si svolgerà oggi, mercoledì 28 luglio, alle ore 15 il question time trasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall’Aula di Montecitorio, a cura di Rai Parlamento. Il ministro dell’Economia e delle finanze, Daniele Franco (foto), risponderà a interrogazioni sulle iniziative per il Sostegno economico delle famiglie e delle imprese recentemente colpite dall’emergenza incendi in sardegna (Cappellacci – FI); sulle iniziative per un’adeguata assegnazione dei fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza e del Fondo complementare a ... Leggi su lopinionista (Di mercoledì 28 luglio 2021) ROMA – Si svolgerà oggi, mercoledì 28 luglio,ore 15 iltrasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall’Aula di Montecitorio, a cura di Rai Parlamento. Ildell’Economia e delle finanze, Daniele(foto), risponderà a interrogazioni sulle iniziative per ildellee delle imprese recentemente colpite dall’emergenza incendi ingna (Cappellacci – FI); sulle iniziative per un’adeguata assegnazione dei fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza e del Fondo complementare a ...

