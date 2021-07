Sony ZV-E10, la foto-videocamera che fa concorrenza agli smartphone (Di mercoledì 28 luglio 2021) La nuova mirrorless del produttore giapponese unisce le caratteristiche tecniche della Alpha 6100 ai vantaggi della ZV-1 dell’anno scorso: riuscirà a convincere i creator a mollare il telefonino? Leggi su repubblica (Di mercoledì 28 luglio 2021) La nuova mirrorless del produttore giapponese unisce le caratteristiche tecniche della Alpha 6100 ai vantaggi della ZV-1 dell’anno scorso: riuscirà a convincere i creator a mollare il telefonino?

Advertising

Profilo3Marco : RT @Corriere: Compatta e con obiettivi intercambiabili: è la nuova videocamera Sony per i Vlogger - Profilo3Marco : RT @Corriere: Compatta e con obiettivi intercambiabili: è la nuova videocamera Sony per i Vlogger - Corriere : Compatta e con obiettivi intercambiabili: è la nuova videocamera Sony per i Vlogger - Corriere : Compatta e con obiettivi intercambiabili: è la nuova videocamera Sony per i Vlogger - pcexpander : Sony ZV-E10: arriva la mirrorless APS-C pensata per vlogger e YouTuber -