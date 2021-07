Sony regala 12 mesi di Playstation Plus gratis | come ottenerlo

(Di mercoledì 28 luglio 2021)of the Day è il concorso cheun anno di abbonamento al servizio, vediamo. Fino al 15 agosto sarà attivo il concorsoof the Day di, pensato per gli utenti PS4 e PS5 già iscritti a PSche potranno ricevere in regalo un anno di abbonamento al servizio. I giocatori interessati possono partecipare una sola volta a luglio e una sola volta ad agosto. Per partecipare ogni giocatore dovrà scegliere una tra queste 4 missioni e compiere gli obiettivi ...

Advertising

applefive1 : Ai possessori di PS5, Sony regala 6 mesi gratuiti di Apple TV+ - Leggenda88 : RT @Multiplayerit: PS5 regala 6 mesi di Apple TV+ gratis a tutti gli utenti della console Sony - domenicopanacea : RT @Multiplayerit: PS5 regala 6 mesi di Apple TV+ gratis a tutti gli utenti della console Sony - infoitscienza : PS5 regala 6 mesi di Apple TV+ gratis a tutti gli utenti della console Sony – NotiziaVideogiochi per PC e console |… - Asgard_Hydra : PS5 regala 6 mesi di Apple TV+ gratis a tutti gli utenti della console Sony - -

Ultime Notizie dalla rete : Sony regala

Videogiochi.com | Tutti i giochi per PC, console, smartphone e tablet

Al termine dell'iniziativa,pubblicherà un'immagine contenente i migliori scatti dei giocatori e comunicherà i post vincenti. Lo smartphone 5G per tutti? Motorola Moto G 5G Plus , in offerta ...... l'innovativo 360 Reality Audioun'esperienza coinvolgente, dando l'impressione di trovarsi ... HT - A9 abbina un audio più immersivo che mai alla migliore qualità d'immagine di. La funzione ...Playstation Plus gratis, 12 mesi in regalo con un semplice concorso organizzato da Sony. Ecco come fare a vincere.Fino al 22 luglio 2022, i possessori di PS5 possono riscattare un periodo di prova gratuito del servizio di streaming di Apple che propone gli Apple O ...