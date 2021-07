“Sono fidanzata con lui”. Federica Pellegrini, finisce il segreto: “Ecco perché lo dico solo ora” (Di mercoledì 28 luglio 2021) Stamattina non si parla d’altro, la finale dei 220 stile di Federica Pellegrini che non è finita nel migliore dei modi. Il record comunque è arrivato: nessuna atleta era mai riuscita nell’impresa di conquistare ben 5 ultime vasche in cinque edizioni olimpiche. Eppure la ‘Divina’ ce l’ha fatta. Ma la cosa che fa scalpore, oltre alle sue gesta sportive, è anche quella parte di vita privata rimasta celata finora. Per la prima volta la nuotatrice è uscita allo scoperto ammettendo di avere una relazione con Matteo Giunta, suo allenatore nonché compagno di vita. Da mesi si sussurra che Federica Pellegrini e Giunta siano una ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 28 luglio 2021) Stamattina non si parla d’altro, la finale dei 220 stile diche non è finita nel migliore dei modi. Il record comunque è arrivato: nessuna atleta era mai riuscita nell’impresa di conquistare ben 5 ultime vasche in cinque edizioni olimpiche. Eppure la ‘Divina’ ce l’ha fatta. Ma la cosa che fa scalpore, oltre alle sue gesta sportive, è anche quella parte di vita privata rimasta celata finora. Per la prima volta la nuotatrice è uscita allo scoperto ammettendo di avere una relazione con Matteo Giunta, suo allenatore nonché compagno di vita. Da mesi si sussurra chee Giunta siano una ...

