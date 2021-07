“Sono fidanzata con Chiara, la amo”. Il coming out dell’azzurra arriva dopo la sconfitta alle Olimpiadi (Di mercoledì 28 luglio 2021) “Chiara, la mia fidanzata, lavora in un chiosco non lontano dal centro tecnico federale di Ostia, dove mi alleno. Ci siamo viste, conosciute, piaciute. È stata la prima ragazza che ho portato a casa, a Brescia, a far conoscere ai miei genitori”. “Aveva voglia di essere qui a Tokyo, sarebbe venuta con mia madre, ma non avrebbe avuto senso, il pubblico non c’è alle gare e nel villaggio siamo barricati. Ci sentiamo di continuo, lei si è tarata sugli orari giapponesi, non dorme più”. Con queste parole rilasciate in un’intervista a La Repubblica l’atleta italiana ha fatto coming out. “I miei genitori ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 28 luglio 2021) “, la mia, lavora in un chiosco non lontano dal centro tecnico federale di Ostia, dove mino. Ci siamo viste, conosciute, piaciute. È stata la prima ragazza che ho portato a casa, a Brescia, a far conoscere ai miei genitori”. “Aveva voglia di essere qui a Tokyo, sarebbe venuta con mia madre, ma non avrebbe avuto senso, il pubblico non c’ègare e nel villaggio siamo barricati. Ci sentiamo di continuo, lei si è tarata sugli orari giapponesi, non dorme più”. Con queste parole rilasciate in un’intervista a La Repubblica l’atleta italiana ha fattoout. “I miei genitori ...

Advertising

fearlessly_G : @corneliaffairs E io che mi ci sono pure fidanzata (per 4 giorni)? ?? - Pillypatata : @alicefaroni vorrei lanciarti altro, ma sono fidanzata e rimane alla tipa mia AHAHA - FlaPayno : RT @BLACK4NDWH1T3: Voglio manuela che arriva al falò dicendo: ALLORA INTANTO MI SONO FIDANZATA, POI VUOI DIRMI QUALCOSA? stefano: #Tempta… - corneliaffairs : SPECIFICO CHE IO NON SONO FIDANZATA ALTRIMENTI FRANCESCO ARRIVA A PRENDERMI IN GIRO - holistichestnut : Voglio anche io fare un tweet in cui dico che mi sono fidanzata Lo farò quando mi fidanzerò sad story -