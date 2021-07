Sono 5.636 i nuovi positivi al Covid, tasso sale al 2,3% (Di mercoledì 28 luglio 2021) Nelle ultime 24 ore il ministero della Salute segnala 5.696 nuovi casi di contagio da Covid - 19, 1.174 in più di ieri, con 15 decessi, nove in meno del giorno precedente. A fronte di 248.472 tamponi, ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 28 luglio 2021) Nelle ultime 24 ore il ministero della Salute segnala 5.696casi di contagio da- 19, 1.174 in più di ieri, con 15 decessi, nove in meno del giorno precedente. A fronte di 248.472 tamponi, ...

Advertising

Federic77107667 : @dG_636 Una dottoressa dice che i pro e i contro di entrambe le opzioni sono equivalenti. Il dottore che lo segue d… - dG_636 : @Federic77107667 Ovviamente tu ci stai assicurando che i suoi gusti sono esattamente pari merito fra anguria e albi… - ste_636 : RT @mentecritica: Questi sono i tempi in cui, in Italia, le persone ragionevoli, civili ed equilibrate, distanti e sparse e secondo il capr… - dG_636 : RT @dilettadibart: Non me se ncula mai nessuno, 5 like a tweet e poi basta mettere una foto in spiaggia pure brutta e state tutti lì a spol… - ste_636 : RT @MinervaArmata: Il gigantesco tappeto volante è in realtà un mosaico romano scoperto durante lavori all'Hilton di Antiochia (Turchia), c… -