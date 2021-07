Simone Biles si ritira anche dalla finale individuale delle Olimpiadi (Di mercoledì 28 luglio 2021) Simone Biles alza ancora bandiera bianca e per la supercampionessa di ginnastica artistica statunitense i Giochi di Tokyo sono sempre più vicini alla fine anticipata . Dopo il ritiro di martedì nella ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 28 luglio 2021)alza ancora bandiera bianca e per la supercampionessa di ginnastica artistica statunitense i Giochi di Tokyo sono sempre più vicini alla fine anticipata . Dopo il ritiro di martedì nella ...

Advertising

Eurosport_IT : ?? CLAMOROSO DA TOKYO Simone Biles si ritira anche dalla competizione individuale di ginnastica artistica ?????????????… - riotta : .@Simone_Biles si ritira pare non per infortunio ma per eccessiva pressione psicologica #Tokyo2020 - ilpost : Ha vinto la Russia davanti agli Stati Uniti, che non perdevano dalle Olimpiadi del 2008: l'Italia è arrivata quarta… - antareSar_ : RT @anikeatable: Imbarazzante che ci sia bisogno di un mental breakdown di un'atleta olimpica come Simone Biles perché la gente citi e parl… - olicity87 : RT @anikeatable: Imbarazzante che ci sia bisogno di un mental breakdown di un'atleta olimpica come Simone Biles perché la gente citi e parl… -