Simone Biles disputerà le Finali di Specialità? Decisione rinviate | battaglia mentale Cosa cambia? Vanessa Ferrari attende

(Di mercoledì 28 luglio 2021)deciderà nei prossimi giorni se prendere parte alledidelle Olimpiadi di Tokyo 2021. L’icona della ginnastica artistica è alle prese con problemi di natura, ha dichiarato di “avere demoni nella testa” e domani nonl’all-around. La statunitense si prende ancora un po’ di tempo per capire se chiudere in anticipo la propria avventura ai Giochi o se provare a scendere in pedana per ledi, in programma tra domenica 1° e martedì 3 agosto. Vedremo se cambierà qualnel corso ...

