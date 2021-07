Silvio Berlusconi di nuovo nonno: è nato il figlio di Luigi Berlusconi e Federica Fumagalli (Di mercoledì 28 luglio 2021) Fiocco azzurro in casa Berlusconi: è nato il primo figlio di Luigi Berlusconi e Federica Fumagalli. Il più piccolo tra i figli dell’ex premier è legato da molti anni alla moglie e con alcune foto risalenti al mese scorso si stavano preparando all’arrivo del nuovo nascituro. Il nome scelto è un omaggio diretto a Silvio, che è diventato nonno per la dodicesima volta. Luigi Berlusconi e Federica Fumagalli ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 28 luglio 2021) Fiocco azzurro in casa: èil primodi. Il più piccolo tra i figli dell’ex premier è legato da molti anni alla moglie e con alcune foto risalenti al mese scorso si stavano preparando all’arrivo delnascituro. Il nome scelto è un omaggio diretto a, che è diventatoper la dodicesima volta....

