Silvestri | il nuovo portiere dell' Udinese è una certezza

Advertising

AnStorti : @lucatwi Una volta era un buon portiere, ora vecchietto ed è calato abbastanza per me. Poi vediamo se l’ambiente nu… - Annalis80790333 : RT @laikatornaacasa: Guido Silvestri la tocca di nuovo pianissimo. Si è veramente rotto i coglioni, solidarietà. Se sul biologo del sonno… - f_passerini94 : RT @laikatornaacasa: Guido Silvestri la tocca di nuovo pianissimo. Si è veramente rotto i coglioni, solidarietà. Se sul biologo del sonno… - FilippoZPCaruso : RT @laikatornaacasa: Guido Silvestri la tocca di nuovo pianissimo. Si è veramente rotto i coglioni, solidarietà. Se sul biologo del sonno… - LeggoSono : RT @laikatornaacasa: Guido Silvestri la tocca di nuovo pianissimo. Si è veramente rotto i coglioni, solidarietà. Se sul biologo del sonno… -

Ultime Notizie dalla rete : Silvestri nuovo

La Gazzetta dello Sport

L'Udinese ha scelto Marcoper sostituire Juan Musso, trasferitosi in questa sessione all'Atalanta. Il portiere emiliano arriva dall'Hellas Verona a titolo definitivo e ha firmato un contratto triennale.... sorella di Tommaso, vincitore della scorsa edizione e più volte invitata in diretta proprio da Signorini a far parte delcast. Soleil Sorge, Carmen Russo, Davide, Miriana Trevisan, ...Grande Fratello Vip 6, nuove indiscrezioni sul cast: Signorini mette gli occhi su Raffaella Fico e Raz Degan. Il 13 settembre, salvo cambiamenti dell'ultimo minuto, torna su canale 5 ...Il centrocampista camerunense, giunto dall'Anversa in prestito con obbligo di riscatto, potrà garantire duttilità nello scacchiere di Di Francesco ...