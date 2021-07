Si sente male mentre è di guardia, l’appello: «Cerco le ragazze che mi hanno aiutato» (Di mercoledì 28 luglio 2021) Stava svolgendo il suo lavoro di guardiano nel Lido, a Terracina, quando all’improvviso ha accusato un malore che gli ha fatto perdere la forza muscolare, accompagnato da un mancamento che lo ha fatto accasciare a terra. Ma la scena non è passata inosservata a un gruppetto di ragazze, 6 o 7, che passeggiavano sulla strada che costeggia il Lungomare di viale Circe. E’ successo nella notte tra lunedì 26 e martedì 27 luglio, intorno all’una, sulla spiaggia tra il Lido Maria e il Lido Amerigo. Lui, il 27enne Bob Matty, è stato raggiunto dalle ragazze, che lo hanno immediatamente soccorso e portato su una sdraio, dandogli ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 28 luglio 2021) Stava svolgendo il suo lavoro dino nel Lido, a Terracina, quando all’improvviso ha accusato un malore che gli ha fatto perdere la forza muscolare, accompagnato da un mancamento che lo ha fatto accasciare a terra. Ma la scena non è passata inosservata a un gruppetto di, 6 o 7, che passeggiavano sulla strada che costeggia il Lungomare di viale Circe. E’ successo nella notte tra lunedì 26 e martedì 27 luglio, intorno all’una, sulla spiaggia tra il Lido Maria e il Lido Amerigo. Lui, il 27enne Bob Matty, è stato raggiunto dalle, che loimmediatamente soccorso e portato su una sdraio, dandogli ...

