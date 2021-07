Si sente male e cade in mare, rischia di annegare. Soccorsa da un pescatore che ha dato l'allarme (Di mercoledì 28 luglio 2021) FALCONARA - Si è sentita male all'improvviso, è caduta in mare e ha rischiato di annegare. A salvarla ci ha pensato un pescatore che ha assistito alla scena e ha richiamato l'attenzione dei bagnanti . ... Leggi su corriereadriatico (Di mercoledì 28 luglio 2021) FALCONARA - Si è sentitaall'improvviso, è caduta ine hato di. A salvarla ci ha pensato unche ha assistito alla scena e ha richiamato l'attenzione dei bagnanti . ...

Advertising

Toni_ct_1 : RT @AngelsOfLove12: Sono una che ancora arrossisce se le fanno un complimento. Una che ancora ci resta male se viene ferita. Una che ancor… - bissolo_greta : @ciaoooooooo1982 @TiaGegia Può anche essere, ma non può giustificare un insulto omofobo dicendo che era una pirlata… - Emilystellaemi2 : RT @Claudia34006660: Mi ha fatto male leggere quelle sue parole. Ancora sembra essere una 'croce' per lui fare certe dichiarazioni. È davve… - kara_mfs : la mia real che si sente male per il trailer di Sup3rgirl… Grazie cw, buongiorno - gio_prankster : @bambozs Ah, questo mi mancava. Chissenefrega, se non se la sente va bene così. Ma poi prendere Jordan come riferim… -