Si scatena l' incendio in un condominio Ater a Gorizia | il racconto di un inquilino | ' Ho visto la mia casa avvolta dalle fiamme'

Advertising

fabioferrero71 : @IleniaBertacche Il cambiamento climatico porta a progressiva desertificazione delle zone aride per natura.E scaten… -

Ultime Notizie dalla rete : scatena incendio

Adnkronos

Nella sera di ieri, martedì, i residenti del condominio Ater all'incrocio tra via Vittorio Veneto e via della Bona a Gorizia sono stati fatti evacuare a causa di un. Sono intervenuti i ...L'Aquila, fulminenella pineta di Roio mentre la pioggia battente allagata la parte est della città APPROFONDIMENTIIl ricordo del devastante incendio del 2017 è ancora vivo e nitido, secie con quello che sta accadendo in Sardegna. E’ bastato poco per scatenare l’allarme anche sul Vesuvio. Due roghi si sono svilupp ...Sono stati attimi di paura quelli vissuti la scorsa notte nell’hotel del reality Temptation Island. Un incendio ha fatto scatenare il panico ...