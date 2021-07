“Si è suicidato”. Morto Giuseppe De Donno, il famoso medico del plasma iperimmune contro il Covid (Di mercoledì 28 luglio 2021) Giuseppe De Donno, l’ex primario di pneumologia dell’ospedale Carlo Poma di Mantova che per primo aveva iniziato la cure del Covid con le trasfusioni di plasma iperimmune, si è suicidato. Il medico, reso celebre dalla controversa terapia che prevedeva l’infusione di sangue di contagiati dal coronavirus, opportunamente trattato, in altri pazienti infetti, è Morto a 54 anni. Aveva lasciato la sua posizione all’ospedale di Mantova i primi giorni di giugno per cominciare, lo scorso 5 luglio, la nuova professione di medico di ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 28 luglio 2021)De, l’ex primario di pneumologia dell’ospedale Carlo Poma di Mantova che per primo aveva iniziato la cure delcon le trasfusioni di, si è. Il, reso celebre dallaversa terapia che prevedeva l’infusione di sangue di contagiati dal coronavirus, opportunamente trattato, in altri pazienti infetti, èa 54 anni. Aveva lasciato la sua posizione all’ospedale di Mantova i primi giorni di giugno per cominciare, lo scorso 5 luglio, la nuova professione didi ...

