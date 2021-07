Sì della Camera all’Agenzia cyber. Le novità del disegno di legge (Di mercoledì 28 luglio 2021) Via libera della Camera al disegno legge di conversione del decreto che istituisce l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale: 388 voti favorevoli, un contrario e 35 astenuti. Per Giorgio Mulè, sottosegretario alla Difesa che ha la delega proprio alla sicurezza cibernetica, è “un’altra pietra nella costruzione dell’architettura nazionale di difesa e sicurezza cibernetica”. Ora ci sono meno di tre settimane (il decreto scade il 13 agosto) per il passaggio in Senato, prima alle commissioni poi in Aula, con la speranza – del governo – che i senatori non rimandino indietro la questione alla ... Leggi su formiche (Di mercoledì 28 luglio 2021) Via liberaaldi conversione del decreto che istituisce l’Agenzia per lasicurezza nazionale: 388 voti favorevoli, un contrario e 35 astenuti. Per Giorgio Mulè, sottosegretario alla Difesa che ha la delega proprio alla sicurezza cibernetica, è “un’altra pietra nella costruzione dell’architettura nazionale di difesa e sicurezza cibernetica”. Ora ci sono meno di tre settimane (il decreto scade il 13 agosto) per il passaggio in Senato, prima alle commissioni poi in Aula, con la speranza – del governo – che i senatori non rimandino indietro la questione alla ...

