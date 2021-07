Shomurodov Roma | accordo trovato | ecco la cifra che incasserà il Genoa

(Di mercoledì 28 luglio 2021)traper Eldor: l’attaccante si trasferirà nella capitale per unavicina ai 20 milioni di eurohannol’per Eldor. Secondo quanto riporta Sky Sport l’attaccante uzbeko si trasferirà nella Capitale per unavicina ai 20 milioni di euro. Mancano le visite mediche e le firme sul contratto ma il più è stato fatto. Mourinho avrà un nuovo attaccante a sua disposizione. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Ultime Notizie dalla rete : Shomurodov Roma

CALCIOMERCATO/ Rinnovo vicino per Pellegrini, in attaccoe Azmoun RUI PATRICIO SUPER! Si è chiusa la prima frazione di gioco all'Estadio Municipal da Bela Vista di Parchal trae ...Laavrebbe messo gli occhi su Eldor, attaccante uzbeko in forza al Genoa. Ecco quanto riportato da Sky Sport . 'I contatti sono più intensi che mai, tra Genoa e, per discutere ...L’uzbeko è il nuovo obiettivo per l’attacco giallorosso Eldor Shomurodov è il nuovo obiettivo della Roma per rinforzare il reparto offensivo, già composto da Dzeko e Borja Mayoral. Tiago Pinto già si ...La notizia era nell'aria da qualche ora, ma secondo l'esperto di mercato Nicolò Schira la Roma ha preso l'attaccante che cercava da settimane. Si tratta di Eldor ...