Serie B | premio capocannoniere dedicato a Paolo Rossi

(Di mercoledì 28 luglio 2021) ROMA - Non solo l'introduzione del Var in pianta stabile per laB 2021/22, ma anche un'altra bella novità. La Lega B ha ufficializzato la scelta di Mauro Balata di intitolare ilal ...

Ultime Notizie dalla rete : Serie premio

ROMA - Non solo l'introduzione del Var in pianta stabile per laB 2021/22, ma anche un'altra bella novità. La Lega B ha ufficializzato la scelta di Mauro Balata di intitolare ilal capocannoniere del campionato a Paolo Rossi , indimenticato campione ...... due Coppe Italia (una con il Napoli, militando inB, e una col Bologna), un titolo di campione d'Italia con la Fiorentina (titolo che gli è valso anche la conquista del"Seminatore d'...