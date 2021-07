Seduta contrastata per Wall Street. Positivo il Nasdaq (Di mercoledì 28 luglio 2021) (Teleborsa) – A New York, si muove sotto la parità il Dow Jones, che scende a 34.934 punti, con uno scarto percentuale dello 0,36%, mentre, al contrario, si muove intorno alla parità l’S&P-500, che continua la giornata a 4.398 punti. Guadagni frazionali per il Nasdaq 100 (+0,33%); sui livelli della vigilia l’S&P 100 (-0,12%). Il Nasdaq è in rialzo grazie ai forti guadagni di Alphabet (holding a cui fa capo il motore di ricerca Google), che scambia su un nuovo massimo storico dopo la trimestrale positiva. Rialzo contenuto per Facebook, che annuncerà i risultati dei tre mesi a giugno dopo la chiusura del emrcato. Apprezzabile rialzo nell’S&P ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 28 luglio 2021) (Teleborsa) – A New York, si muove sotto la parità il Dow Jones, che scende a 34.934 punti, con uno scarto percentuale dello 0,36%, mentre, al contrario, si muove intorno alla parità l’S&P-500, che continua la giornata a 4.398 punti. Guadagni frazionali per il100 (+0,33%); sui livelli della vigilia l’S&P 100 (-0,12%). Ilè in rialzo grazie ai forti guadagni di Alphabet (holding a cui fa capo il motore di ricerca Google), che scambia su un nuovo massimo storico dopo la trimestrale positiva. Rialzo contenuto per Facebook, che annuncerà i risultati dei tre mesi a giugno dopo la chiusura del emrcato. Apprezzabile rialzo nell’S&P ...

