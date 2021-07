Se Cacciari pensa come Agamben su vaccino e green pass

Leggi su huffingtonpost

(Di mercoledì 28 luglio 2021) Ho letto con stupore e sconcerto la lettera pubblicata da Massimoe Giorgioa proposito del. Seè noto per le sue implausibili e imbarazzanti prese di posizione a proposito delle politiche sanitarie messe in atto per arginare gli effetti pandemici,si è sempre mostrato incline a un più lucido realismo politico. La loro recente presa di posizione confonde in modo grave tutela della salute pubblica e limitazione della libertà. Per almeno due ragioni. La prima è che ilsanitario non costituisce violazione della libertà in ...