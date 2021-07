Scuole, l’annuncio del ministro Bianchi: “A settembre tutti in presenza” (Di mercoledì 28 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto“Ne usciamo tornando a settembre tutti in presenza“. Così il ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, in un’intervista a Radio1. “Sono ottimista perché vedo che noi tutti stiamo lavorando moltissimo“. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 28 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto“Ne usciamo tornando ain“. Così ildell’Istruzione, Patrizio, in un’intervista a Radio1. “Sono ottimista perché vedo che noistiamo lavorando moltissimo“. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

