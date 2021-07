Scuola, Rusconi (ANP): 'Temiamo la terza ondata della didattica a distanza, per ora è stato fatto molto poco scongiurarla' (Di mercoledì 28 luglio 2021) Leggo filosofi come Cacciari e Agamben parlare del vaccino, io sono un filologo classico non mi permetterei mai di parlare di proteina Spike, ognuno faccia ciò che deve fare, soprattutto personaggi ... Leggi su agenpress (Di mercoledì 28 luglio 2021) Leggo filosofi come Cacciari e Agamben parlare del vaccino, io sono un filologo classico non mi permetterei mai di parlare di proteina Spike, ognuno faccia ciò che deve fare, soprattutto personaggi ...

Advertising

Agenpress : Scuola, Rusconi (ANP): 'Temiamo la terza ondata della didattica a distanza, per ora è stato fatto molto poco scongi… - marmori60 : RT @rep_roma: Scuola, la proposta di Rusconi: 'In classe tutti col green pass' [di Valentina Lupia] [aggiornamento delle 16:53] https://t.c… - VillaIsolina : RT @rep_roma: Scuola, la proposta di Rusconi: 'In classe tutti col green pass' [di Valentina Lupia] [aggiornamento delle 16:53] https://t.c… - rep_roma : Scuola, la proposta di Rusconi: 'In classe tutti col green pass' [di Valentina Lupia] [aggiornamento delle 16:53] - infoitinterno : Rusconi: “Tutti quelli che frequentano la scuola devono essere muniti di green pass” -