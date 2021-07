Scuola: obbligo vaccini per studenti e docenti, la proposta dei presidi (Di mercoledì 28 luglio 2021) Green pass non solo a professori e personale, ma anche agli studenti che possono farlo per riaprire la Scuola a settembre e alternative per i non vaccinati. “Se la campagna dei vaccini non va, si torni alla Dad“. Questa la richiesta dell’associazione dei presidi nell’incontro con il ministro dell’Istruzione Bianchi. Vaccino obbligatorio per gli studenti, alternativa è la Dad “Oltre al personale scolastico, serve anche l’obbligo di vaccino per gli studenti che possono farlo”, ha detto il presidente dell’Anp, Antonello Giannelli. Dicendosi a favore ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 28 luglio 2021) Green pass non solo a professori e personale, ma anche agliche possono farlo per riaprire laa settembre e alternative per i non vaccinati. “Se la campagna deinon va, si torni alla Dad“. Questa la richiesta dell’associazione deinell’incontro con il ministro dell’Istruzione Bianchi. Vaccino obbligatorio per gli, alternativa è la Dad “Oltre al personale scolastico, serve anche l’di vaccino per gliche possono farlo”, ha detto il presidente dell’Anp, Antonello Giannelli. Dicendosi a favore ...

