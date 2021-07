Scuola, governo spaccato su vaccino obbligatorio anche per gli studenti (Di mercoledì 28 luglio 2021) Roma, 28 lug – governo spaccato sul ritorno a Scuola con vaccino e green pass: la Lega dice no all’obbligo anche per gli studenti. Settembre si avvicina ma il governo è diviso su come riaprire le scuole scongiurando una volta per tutte il ricorso alla Dad. Intanto l’associazione dei presidi chiede al ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi il green pass non solo a professori e personale, ma anche agli studenti che possono farlo e alternative per i non vaccinati. Scuola, governo diviso su ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 28 luglio 2021) Roma, 28 lug –sul ritorno acone green pass: la Lega dice no all’obbligoper gli. Settembre si avvicina ma ilè diviso su come riaprire le scuole scongiurando una volta per tutte il ricorso alla Dad. Intanto l’associazione dei presidi chiede al ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi il green pass non solo a professori e personale, maagliche possono farlo e alternative per i non vaccinati.diviso su ...

