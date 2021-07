Scuola, collaborazione con il Terzo Settore: dal Ministero bando di 5 milioni di euro (Di mercoledì 28 luglio 2021) Il Ministero dell’Istruzione rafforza la collaborazione con il Terzo Settore, per favorire il potenziamento degli apprendimenti delle studentesse e degli studenti e per ampliare l’offerta formativa delle scuole su tutto il territorio nazionale. A disposizione, 5 milioni di euro, che vengono stanziati attraverso un Avviso pubblicato sul sito del MI. I progetti proposti dovranno favorire il successo formativo di alunne e alunni, utilizzando metodi innovativi di apprendimento e coinvolgimento di studentesse e studenti. “Nella nuova Scuola che stiamo costruendo, il compito del ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 28 luglio 2021) Ildell’Istruzione rafforza lacon il, per favorire il potenziamento degli apprendimenti delle studentesse e degli studenti e per ampliare l’offerta formativa delle scuole su tutto il territorio nazionale. A disposizione, 5di, che vengono stanziati attraverso un Avviso pubblicato sul sito del MI. I progetti proposti dovranno favorire il successo formativo di alunne e alunni, utilizzando metodi innovativi di apprendimento e coinvolgimento di studentesse e studenti. “Nella nuovache stiamo costruendo, il compito del ...

