Schwazer: «A 18 anni volevo smettere con la marcia, venivo squalificato a ogni gara» (Di mercoledì 28 luglio 2021) Sul Corriere della Sera Veneto una lunga intervista ad Alex Schwazer. «Faccio il preparatore atletico per amatori. Ho un bel gruppo di uomini stra-motivati che seguo da ormai quattro anni, il più giovane ha la mia età e si arriva ai sessant’anni. Un lavoro di allenamento individuale molto gratificante». Ha iniziato a lavorare da preparatore dopo la sospensione di Rio. «All’epoca volevo solo mantenere la mia famiglia facendo quello che sapevo fare. Oggi guardo alla preparazione degli altri con più equilibrio e moderazione di quanto non ne riservassi a me stesso: tendevo a pretendere troppo, specialmente nei primi ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 28 luglio 2021) Sul Corriere della Sera Veneto una lunga intervista ad Alex. «Faccio il preparatore atletico per amatori. Ho un bel gruppo di uomini stra-motivati che seguo da ormai quattro, il più giovane ha la mia età e si arriva ai sessant’. Un lavoro di allenamento individuale molto gratificante». Ha iniziato a lavorare da preparatore dopo la sospensione di Rio. «All’epocasolo mantenere la mia famiglia facendo quello che sapevo fare. Oggi guardo alla preparazione degli altri con più equilibrio e moderazione di quanto non ne riservassi a me stesso: tendevo a pretendere troppo, specialmente nei primi ...

