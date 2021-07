Scherma | Olimpiadi Tokyo | sciabolatori in semifinale | ma che paura! L’Italia batte l’Iran all’ultima stoccata

(Di mercoledì 28 luglio 2021) Prosegue il cammino delnella prova a squadre di sciabola maschile alledi, ma quanta paura e sofferenza per gli azzurri. Nei quarti di finale il quartetto composto da Luca Curatoli, Enrico Berrè, Luigi Samele ed Aldo Montano ha battutoper 45-44ed ora se la vedrà incontro l’Ungheria del campione olimpico Aron Szilagyi. Eppure tutto era iniziato con un perentorio 5-0 di Curatoli, ma nell’assalto successivo Samele ha preso nove stoccate consecutive da parte di Pakdaman, con Iran avanti per 10-9. Berrè, il ...

Cominciamo la diretta della prova a squadre di sciabola maschile alle Olimpiadi di Tokyo. Prosegue il cammino dell'Italia nella prova a squadre di sciabola maschile alle Olimpiadi di Tokyo, ma quanta paura e sofferenza per gli azzurri. Nei quarti di finale il quartetto composto da Luca Curatoli, Enrico Berrè, Luigi Samele ed Aldo Montano ha battuto l'Iran per 45-44.