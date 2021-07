Scherma, l’Italia batte l’Ungheria di Szilagyi e vola in finale nella sciabola! Spettacolare Aldo Montano! (Di mercoledì 28 luglio 2021) l’Italia batte l’Ungheria nella semifinale della prova a squadre della sciabola maschile alle Olimpiadi di Tokyo. Gli azzurri si sono imposti col punteggio di 45-43 conquistando meritatamente la finale dove troveranno la fortissima Corea del Sud. A fare la differenza è stato il senso di squadra degli italiani e la scarica di adrenalina che ha fornito l’ingresso in pedana di Aldo Montano al posto di Luigi Samele. Il livornese è stato superlativo. Buon avvio di sfida per l’Italia che nel primo assalto chiude avanti 5-3 grazie ad uno scatenato Luca ... Leggi su oasport (Di mercoledì 28 luglio 2021)semidella prova a squadre della sciabola maschile alle Olimpiadi di Tokyo. Gli azzurri si sono imposti col punteggio di 45-43 conquistando meritatamente ladove troveranno la fortissima Corea del Sud. A fare la differenza è stato il senso di squadra degli italiani e la scarica di adrenalina che ha fornito l’ingresso in pedana diMontano al posto di Luigi Samele. Il livornese è stato superlativo. Buon avvio di sfida perche nel primo assalto chiude avanti 5-3 grazie ad uno scatenato Luca ...

