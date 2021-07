Scenari economici post Covid per le aziende italiane (Di mercoledì 28 luglio 2021) La pandemia e la conseguente emergenza sanitaria globale dovute alla diffusione del contagio da Covid-19 hanno messo in ginocchio i Paesi e le loro economie, sia quelle sviluppate che quelle emergenti. Si è infatti registrata nei primi due trimestri dello scorso anno una durissima recessione, cui ha poi fatto seguito nel resto del 2020 una certa riapertura dei vari settori e delle economie mondiali. Questo anche grazie all’allentamento progressivo delle misure di contenimento, che avevano portato a un blocco e a pesanti limitazioni alla libertà di movimento delle persone. La strategia è stata poi cambiata e si è iniziato a puntare su una serie di mini lockdown, ... Leggi su tpi (Di mercoledì 28 luglio 2021) La pandemia e la conseguente emergenza sanitaria globale dovute alla diffusione del contagio da-19 hanno messo in ginocchio i Paesi e le loro economie, sia quelle sviluppate che quelle emergenti. Si è infatti registrata nei primi due trimestri dello scorso anno una durissima recessione, cui ha poi fatto seguito nel resto del 2020 una certa riapertura dei vari settori e delle economie mondiali. Questo anche grazie all’allentamento progressivo delle misure di contenimento, che avevano portato a un blocco e a pesanti limitazioni alla libertà di movimento delle persone. La strategia è stata poi cambiata e si è iniziato a puntare su una serie di mini lockdown, ...

Advertising

TommyBrain : Scenari:Segnali economici USA non positivi. Powell rimanderà il tapering ? - IacobellisT : Scenari:Segnali economici USA non positivi. Powell rimanderà il tapering ? - actarus1070 : STORIA SCIENTIFICA DEL SARS-Cov2, IL VIRUS DEL COVID 19: LA RICOSTRUZIONE DEL DOTT. CITRO (Fonte: Scenari economici… - TommyBrain : Scenari:Segnali economici USA non positivi. Powell rimanderà il tapering ? - IacobellisT : Scenari:Segnali economici USA non positivi. Powell rimanderà il tapering ? -