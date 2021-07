Scandalo Pegasus, l’opposizione chiede le dimissioni al governo Orban per le accuse sui giornalisti spiati (Di mercoledì 28 luglio 2021) L’ombra dello Scandalo Pegasus in Ungheria diventa sempre più pressante anche sugli equilibri politici e sociali dello stato dell’Unione Europea. Dopo le rivelazioni del consorzio di giornalisti non profit di Forbidden Stories, confermate anche da indagini indipendenti di Amnesty International, l’opposizione a Viktor Orban ha chiesto formalmente le dimissioni di tutto il governo guidato dal sovranista o, quantomeno, del ministro della Giustizia Judit Varga, accusato anche di aver risposto in maniera evasiva ai giornalisti rispetto alle domande su eventuali ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 28 luglio 2021) L’ombra delloin Ungheria diventa sempre più pressante anche sugli equilibri politici e sociali dello stato dell’Unione Europea. Dopo le rivelazioni del consorzio dinon profit di Forbidden Stories, confermate anche da indagini indipendenti di Amnesty International,a Viktorha chiesto formalmente ledi tutto ilguidato dal sovranista o, quantomeno, del ministro della Giustizia Judit Varga, accusato anche di aver risposto in maniera evasiva airispetto alle domande su eventuali ...

