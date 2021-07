Scandali finanziari al Vaticano, domani parte il maxiprocesso (Di mercoledì 28 luglio 2021) Per la prima volta alla sbarra un cardinale, Giovanni Angelo Becciu, processato da giudici laici dopo riforma di papa Francesco che abolisce i privilegi curiali Un vero e proprio terremoto giudiziario, un avvenimento senza precedenti destinato a fare storia. Parliamo del maxiprocesso per reati finanziari in Vaticano che inizia domani nella sala polifunzionale dei Musei Vaticani, allestita come tribunale per l’occasione. A finire alla sbarra saranno in dieci: dal cardinale Giovanni Angelo Becciu, ex sostituto alla Segreteria di Stato, ai broker finanziari che avrebbero raggirato la Santa Sede, ... Leggi su cityroma (Di mercoledì 28 luglio 2021) Per la prima volta alla sbarra un cardinale, Giovanni Angelo Becciu, processato da giudici laici dopo riforma di papa Francesco che abolisce i privilegi curiali Un vero e proprio terremoto giudiziario, un avvenimento senza precedenti destinato a fare storia. Parliamo delper reatiinche inizianella sala polifunzionale dei Musei Vaticani, allestita come tribunale per l’occasione. A finire alla sbarra saranno in dieci: dal cardinale Giovanni Angelo Becciu, ex sostituto alla Segreteria di Stato, ai brokerche avrebbero raggirato la Santa Sede, ...

