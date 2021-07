Sassuolo | sogno Rafinha | la situazione

(Di mercoledì 28 luglio 2021) Calciomercato: ilavrebbe messo gli occhi sudel PSG che vorrebbe lasciare Parigi questa estate Ilè a caccia di rinforzi per regalare ad Alessio Dionisi una rosa di livello per restare agganciati al treno Europa in Serie A anche nella prossima stagione. I neroverdi avrebbero messo nel mirino un calciatore di caratura internazionale. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, infatti, il club di Reggio Emilio avrebbe messo gli occhi sudel PSG. L’ex Barcellona vuole lasciare Parigi questa estate, ha il contratto in scadenza nel 2023 e i parigini lo ...

Advertising

Giulio_Nosotti : @VaneJuice Un porco maledetto, ma quella doppietta al Sassuolo la sogno ancora. - 11contro11 : #Spezia: pressing per Frattesi, sogno Giovinco #Atalanta #Sassuolo #Calciomercato #Estero #SerieA #11contro11 -

Ultime Notizie dalla rete : Sassuolo sogno

Calcio News 24

... molto gradito ad Allegri , mentre ilresta Paul Pogba . Nel frattempo il club bianconero sta ... Massimiliano Allegri ha infatti scelto il difensore che potrebbe sostituire il 23enne ex: ...Trotta ha realizzato 11 gol nella massima serie, con cui ha giocato con le maglie di, Crotone e Frosinone. Nell'ultima stagione ha militato nel Cosenza in B. Il giocatore - fuori dai piani ...Calciomercato Sassuolo: il Sassuolo avrebbe messo gli occhi su Rafinha del PSG che vorrebbe lasciare Parigi questa estate Il Sassuolo è a caccia di rinforzi per regalare ad Alessio Dionisi una rosa di ...La Juventus sta trattando il ritorno di Pjanic dal Barcellona sulla base di un prestito biennale. Il bosniaco non escluderebbe l'acquisto di Locatelli, per il ...